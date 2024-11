Der neueste Panzer von Overwatch 2 ist ein schottischer Cyborg

HQ

Blizzard hat den neuesten Helden für Overwatch 2 enthüllt, und es ist eine weitere Ergänzung der Panzerliste. Nachdem Mauga letztes Jahr zum Spiel gestoßen ist, scheint es an der Zeit zu sein, dass ein weiterer bulliger Bursche kommt, und dieser Kerl heißt Haz.

Er ist ein schottischer Cyborg, der in seinem Enthüllungstrailer eine Tube mit violettem Glibber verwendet, um sich mächtiger zu machen. Adleraugen-Fans wiesen darauf hin, dass dieses lila Zeug am Spawnpunkt der Oasis-Karte gesehen wurde, was beweist, dass Haz schon seit geraumer Zeit im Ofen ist, wie es scheint.

Wir bekommen nicht viel von Haz in Aktion zu sehen, obwohl es in der Filmsequenz so aussieht, als würde er eine Minigun an einem Arm haben und seine violetten Kräfte für seine Fähigkeiten einsetzen, indem er Kristallsplitter regnen lässt und mitten im Geschehen stecken bleibt.

Haz wird an diesem Wochenende spielbar sein, vom 22. bis zum 25. November, bevor er offiziell in Saison 14 erscheint.