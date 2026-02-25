Der neueste Overwatch Patch nerft Jetpack Cat und Domina, bufft aber Anran, Mizuki und Emre

HQ

Wir wussten, dass wir Änderungen an Jetpack Cat in diesem Update Overwatch erwarten konnten, alle basierend auf dem Katzenterror, der in Matches im gesamten Videospiel allerlei Schaden verursacht. Nun hat Blizzard die vollständigen Patchnotes für dieses neueste Update veröffentlicht, wobei es sich um einen kleinen Patch handelt, der sich hauptsächlich auf die fünf neuen Charaktere konzentriert, die zu Beginn der ersten Staffel eingeführt wurden.

Abgesehen von Vendetta erhalten alle fünf Charaktere kleine Anpassungen, und was passiert, sieht man die Änderungen unten.

Domina:



Die Kosten für Panoptikum stiegen um 12 %



Anran:



Die Abklingzeit von Inferno Rush wurde von 8,5 auf 8 Sekunden reduziert



Die Bewegungsdistanz von Dancing Blaze wurde von 1,5 auf 2,25 Meter erhöht



Emre:



Der Schaden des synthetischen Burst-Gewehrs stieg von 20 auf 22



Vendetta:



Palatine Fang Schaden für den Überkopfschwung wurde von 130 auf 120 reduziert



Palatine Fang Bugfix behebt den Überkopfschwung, der nun durch horizontalen Rückstoß beim Abwärtswurf beeinflusst wird



Jetpack-Katze:



Claws Out hat die Abklingzeit des kleinen Perks von 6 auf 8 Sekunden erhöht



Der Schaden des großen territorialen Perks wurde von 50 % auf 33 % reduziert



Mizuki:



Die Dauer des Kekkai-Sanctuary wurde von 6 auf 7 Sekunden erhöht



Es gibt auch eine Reihe weiterer schneller Fehlerbehebungen, wie du unten sehen kannst.

Allgemein:



Ein Problem mit fehlenden Texturen auf dem Charming: 76-Skin wurde behoben.



Einige kleinere Probleme mit Jetpack Cat und der Seilanimation für verschiedene Helden behoben.



Ein Problem wurde behoben, das die Zielstärke und Schwellenwerte des Jetpack Cat verdeckt hat.



Ein Problem mit Vendettas Schwertwurf-Animation in der dritten Person behoben.



Ein Problem behoben, bei dem Mizuki weiterhin Katashiro Return ausführen konnte, während er betäubt war.



Ein Problem wurde behoben, bei dem Mercys Passiv im erweiterten Info-Panel falsch angezeigt wurde.



