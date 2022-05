HQ

Die erste Staffel von Moon Knight ist durch und Doctor Strange in the Multiverse of Madness kam vor fast einem Monat in die Kinos, aber das MCU (Marvel Cinematic Universe) gönnt uns keine Pause, denn nächste Woche beginnt die erste Staffel von Ms. Marvel.

Die Serie läuft am 8. Juni an und aus diesem Anlass haben Marvel und Disney einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns einen schönen Überblick über Kamala Khans (gespielt von Iman Vellani) Kräfte und Fähigkeiten gibt.