Der neueste Indie-Hit RV There Yet? verkauft sich in weniger als einer Woche 1,3 Millionen Mal

Der neueste Indie-Hit und "Friendslop"-Spiel, der sowohl Steam als auch Social Media überholt hat, ist RV There Yet? Falls Sie es nicht wissen, das Spiel lässt Sie und drei Freunde (oder mehr, wenn Sie eine Konfigurationsdatei optimieren können) einen Roadtrip durch eine felsige Wildnis unternehmen. Bären, Schlangen und einige schreckliche Straßenverhältnisse stehen Ihnen im Weg, aber das ist alles Teil des Spaßes.

Genau wie wir bei Peak und R.E.P.O. RV There Yet? gesehen haben, hat es schnell viele Spieler beeindruckt und in weniger als einer Woche nach seiner Veröffentlichung 1,3 Millionen Verkäufe erzielt. Da die neuesten Statistiken ebenfalls von Anfang dieser Woche stammen, ist es mehr als möglich, dass das Spiel zum Zeitpunkt des Schreibens die Marke von 1,5 Millionen Verkäufen überschritten hat.

Mit sehr angenehmen Preisen, dem Versprechen von Spaß mit Freunden und stundenlangem Chaos fegen Spiele wie RV There Yet? bei jeder Veröffentlichung über Steam hinweg. Das einzige Problem besteht darin, den anfänglichen Ausbruch der Aufmerksamkeit zu halten, den sie bekommen. Wir müssen abwarten und sehen, wie Nuggets Entertainment das Spiel aktualisieren kann, um das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten, aber im Moment haben sie sich etwas Zeit verdient, um diesen großen Gewinn zu feiern.