Der neueste Glass Onion-Trailer neckt viele Geheimnisse und Intrigen

Es ist fast Zeit für Netflix' Glass Onion: A Knives Out Mystery. Die Fortsetzung des Whodunnit-Films wird später in diesem Monat als Vorschau in ausgewählten Kinos und dann am 23. Dezember auf Netflix selbst erscheinen, und vor diesen beiden Terminen ist ein brandneuer Trailer eingetroffen, der den Fall, den Daniel Craigs Detective Benoit Blanc knacken muss, weiter neckt.

Der Trailer gibt uns auch einen tieferen Einblick in die Vielfalt der Charaktere, die angeboten werden, und die Art von Menschen, die sie sind, und zeigt sogar einen besseren Blick auf die Leistungen der gestapelten Besetzung in den jeweiligen Rollen.

Unnötig zu sagen, dass es so aussieht, als könnte es ein sehr unterhaltsamer Film werden, aber wir werden es sicher wissen, wenn er in den kommenden Wochen ankommt.