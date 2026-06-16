Der neueste Friendslop-Megahit ist ein Versteckspiel, das sich in weniger als einer Woche 2 Millionen Mal verkaufte

Verstecken als Videospielkonzept hat sich oft als beliebt erwiesen. Prop Hunt ist unser bekanntestes Beispiel, aber Meccha Chameleon verlangt nicht, dass du dich in einen anderen Gegenstand verwandelst, um dich zu verstecken. Stattdessen kannst du dich buchstäblich in deine Umgebung einfügen, sodass du für einen Sucher fast unmöglich zu entdecken bist.

Das Spiel, das bereits als der neueste Friendslop-Megahit gilt, hat innerhalb weniger Tage 2 Millionen Exemplare auf Steam verkauft. Die Entwickler haben dies in einem neuen Beitrag offenbart, in dem sie ihren Fans danken und versprechen, dass später in dieser Woche eine neue Karte erscheint.

Auch wenn wir viele Spiele sehen, die versuchen, auf den Friendslop-Zug aufzuspringen und glauben, dass die Blase bald platzen wird, zeigen Spiele wie Meccha Chameleon, dass man immer noch viel Interesse aus einem einfachen, spaßigen Konzept und einem günstigen Preis ziehen kann. Im Moment bitten die Fans um zusätzliche Optimierungen für Meccha Chameleon, hoffentlich können sie sie bekommen, bevor der Friendslop-Bus zu einem neuen Favoriten wechselt.