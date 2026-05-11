Der neueste Friendslop-Hit ist da, denn Gamble With Your Friends verkauft sich in weniger als zwei Wochen eine Million Exemplare

Die EU-Anti-Glücksspiel-Betreiber werden mit diesem Wettbewerb richtig Spaß haben. Während einige Friendslop-Spiele mit ihrem gimmickhaften Stil keine Aufmerksamkeit erregen, hat Team GWYF einen Mega-Erfolg erzielt, indem es vom Glücksspielrausch profitiert und daraus ein digitales, gemeinsames Erlebnis gemacht hat.

Du und bis zu fünf Freunde teilt euch ein riesiges Bankkonto und habt fünf Minuten Zeit, um ihr Quotum zu erreichen, sonst wird der Kredithai, dem ihr Geld schuldet, euch wie Eier den Kopf einschlagen. Du wirst alle möglichen Spiele spielen, schreckliche Entscheidungen treffen und immer wieder alles riskieren. Das Spiel hat sich als sofortiger Erfolg erwiesen und bereits eine Million Exemplare verkauft, wie von den Entwicklern angekündigt.

"Wir sind so glücklich und sprachlos über die positive Resonanz, die unser Spiel bisher erhalten hat, und wir möchten feiern, dass seit letztem Freitag mehr als eine Million Spieler mit euch allen Jeff Booths Paradies betreten haben!! Wir sind uns der von Ihnen gemeldeten Fehler bewusst, und das Team arbeitet intensiv daran, sie so schnell wie möglich zu beheben!" schreibt SkyBrave vom Spielpublisher TenStack auf Steam.

Mit einem Preis von £6,69 ist Gamble With Your Friends günstig und verspricht sofortigen Spaß. Es ist die Friendslop-Formel, und auch wenn das Publikum nicht immer zu jedem Spiel strömt, um das Beste daraus zu machen, ist es wahrscheinlich, dass wir weiterhin immer wieder ähnliche Erfolgsgeschichten sehen werden.