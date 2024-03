Der neueste Doctor Who Trailer teasert Ncuti Gatwas erste Staffel als fünfzehnter Doktor an

HQ

Vor der Premiere im Mai dieses Jahres ist nun ein neuer Trailer für die 14. Staffel von Doctor Who gelandet.

Zu David Bowies "Changes" teasert der Trailer Ncuti Gatwas allererste Staffel als fünfzehnter Doktor an. Er und Millie Gibsons Ruby Sunday reisen zurück in das England der 1960er Jahre und in eine Zeit, in der Dinosaurier die Erde durchstreiften.

Staffel 14 wird am 10. Mai auf Disney+ für das internationale Publikum und am 11. Mai für Zuschauer in Großbritannien auf BBC iPlayer Premiere feiern.

Den brandneuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen: