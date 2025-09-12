Der neueste Dating-Trend ist von DreamWorks' berühmtem Animationsfilm Shrek inspiriert

HQ

Die Welt des Datings kann ein brutaler und demoralisierender Ort sein, was zweifellos der Grund dafür ist, dass dieses neueste Unterfangen gestartet wurde. Eine Bewegung namens "Shrekking" ist populär geworden, eine Idee, bei der Singles mit jemandem ausgehen, zu dem sie sich nicht hingezogen fühlen, in der Hoffnung, besser behandelt zu werden. Natürlich ist es inspiriert von DreamWorks ' animiertem Fan-Favoriten und wie Princess Fiona in dem Oger Shrek einen Partner gefunden hat.

Laut Independent entsteht die Idee, wenn man sich mit jemandem verabredet, der entweder weniger attraktiv, weniger intelligent oder vielleicht weniger verdient, alles unter der Vorstellung, dass man besser behandelt wird als seinesgleichen, da man "mehr wert" ist als sie.

Während die Idee einen Grund zum Erfolg hat, ist sie natürlich nicht immer erfolgreich, und hier kommt das " Shrekked "-Sein ins Spiel. Das passiert, wenn jemand aktiv Shrekking macht, nur um sowieso schlecht behandelt zu werden, also Shrekked zu sein.

Die Beziehungsexpertin der Dating-App Happn, Claire Rénier, hat das Shrekking-Phänomen kommentiert und hinzugefügt: "Obwohl 'Shrekking' wie eine pragmatische Antwort auf die Dating-Müdigkeit klingen mag, zeigt es in Wirklichkeit einige besorgniserregende Muster in der Art und Weise, wie Singles an Liebe und Beziehungen herangehen. Über das Aussehen hinaus wurzelt der Trend auch in der Selbsterhaltung. Es ist verständlich, dass man in der heutigen schwierigen Dating-Landschaft die Verletzlichkeit und das emotionale Risiko minimieren möchte, aber sich auf Kosten der Gefühle eines anderen zu schützen, löst keine tieferen Probleme."

Werbung:

Bist du ein Shrekker oder wurdest du schon einmal Shrekked?