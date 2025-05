Der neueste Borderlands-Comic hat Verbindungen zu Borderlands 4

HQ

Wenn ihr euch in Erwartung der Veröffentlichung von Borderlands 4 mit Borderlands in all seinen Medien auf dem Laufenden gehalten habt, kennt ihr vielleicht Moxxis mysteriöses Andenken. In der Geschichte von Dark Horse Comics versucht die Sirene Amara, ihren Ruhm mit einem Auftritt von Moxxi zurückzugewinnen, indem sie ein mysteriöses Artefakt berget.

Die Geschichte entwickelt sich zu einem typischen Borderlands-Chaos voller Chaos, aber mit der kommenden vierten und letzten Ausgabe werden wir anscheinend einen Vorgeschmack auf Borderlands 4 bekommen. Dies kommt von Gearbox-Chef Randy Pitchford, der schrieb, dass wir über den Comic einige Verbindungen zum neuesten Spiel sehen werden.

In der Inhaltsangabe des Comics erfahren wir, dass Amara und ihre Freunde zwar Moxxis Artefakt entdecken, es aber als Fälschung herausstellen. Erst dann sehen sie, dass der wahre Schatz ein Mech ist, der von dem verstorbenen großen Mechaniker Scooter gebaut wurde.

Scooter fand sein Ende im Spiel Tales from the Borderlands, aber vielleicht lebt sein Geist in diesem Roboter weiter. Da es sich um einen bei den Fans beliebten Charakter handelt, würde es uns nicht überraschen, wenn Gearbox über einen Weg nachdenkt, ihn zurückzubringen. Immerhin scheint es, als ob Lilith nach ihrem Opfer in Borderlands 3 in irgendeiner Funktion da ist.