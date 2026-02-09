Der neueste Blick auf The Mandalorian und Grogu überzeugt die Skeptiker kaum

HQ

Seit dem ersten Trailer sind die Fans etwas unsicher bezüglich des kommenden Films The Mandalorian und Grogu. Die Kritik scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass der Film kaum einen Zweck für ein vollwertiges Kinoangebot hat, zumal sein gesamtes Fundament auf der Disney+-Serie in der "Mandoverse" basiert. Außerdem war der Trailer ehrlich gesagt nicht besonders gut und Disneys Marketing war ebenfalls äußerst misstrauisch, so sehr, dass wir etwa 100 Tage von der Premiere entfernt sind und man leicht vergisst, dass der Film kommt und ebenfalls eine IMAX-Veröffentlichung bekommt.

Dennoch war der Super Bowl gestern Abend, was bedeutete, dass eine Vielzahl von Trailern erschienen, darunter einer für The Mandalorian und Grogu. Wenn Sie gehofft hatten, dass dieser Film etwas Skepsis gegenüber dem Projekt zerstreuen würde, haben wir schlechte Nachrichten, denn es war eher wie eine Truck-Werbung gerahmt, in der Mando und Grogu auf einem von Tauntauns gefahrenen Schlitten fahren, während Sam Elliot den kurzen Clip erzählte.

Sie können ihn unten selbst sehen, und wenn Sie diesen Film auf der großen Leinwand sehen möchten, startet The Mandalorian and Grogu ab dem 22. Mai.