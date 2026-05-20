Der neueste Blick auf Clive Barker's Hellraiser: Revival Gameplay konzentriert sich auf die Genesis-Konfiguration

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Wir verfolgen die Entwicklung von Clive Barker's Hellraiser: Revival kontinuierlich und lernen mehr über das Spiel von seiner Enthüllung über unsere erste praktische Erfahrung bis hin zu den aktuellen Trailern. Um auf letzteren Punkt einzugehen: Saber Interactive ist nun bereit, noch mehr Gameplay in einem neuen Trailer zu präsentieren, der sich auf die mächtige Genesis-Konfigurationsbox konzentriert, mit der der Spieler die Hallen der Hölle durchqueren kann.

Die Genesis-Konfiguration gilt als "mächtiges Werkzeug für Kampf und Rätsel" und ist dein bester Freund in Hellraiser: Revival, da sie in Kämpfen genutzt werden kann, um Sägeblätter und Schienenstacheln auf Gegner zu schleudern, während sie gleichzeitig manipuliert werden kann, um die vielen Rätsel zu lösen, die dir im Weg stehen.

Um die Genesis-Konfiguration in Aktion zu sehen, wurde ein neuer Trailer vorgestellt, den du dir unten ansehen kannst, und wenn du denselben Trailer auch auf authentischere Weise sehen möchtest, inklusive der wahren Bandbreite an Eingeweiden und Blutvergießen des gesamten Projekts, kannst du die Hellraiser: Revival-Website besuchen, um ihn zu sehen, da er aufgrund seiner grafischen Gestaltung nicht auf YouTube hochgeladen wird.

Wann Hellraiser: Revival erscheinen wird, hat das Spiel noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber wir werden trotzdem darauf vorbereitet, 2026 zu rechnen. Vielleicht wäre die gruselige Jahreszeit ein guter Tipp?