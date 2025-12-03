Der neueste Blick auf 28 Years Later: The Bone Temple sieht Ralph Fiennes und Jack O'Connell aufeinandertreffen

HQ

Nach der Premiere 28 Years Later im Sommer wussten wir schon lange, dass Anfang 2026 eine Fortsetzung dieses Films erscheinen würde, und in letzter Zeit sehen wir immer mehr von dem Film, der einfach 28 Years Later: The Bone Temple heißt. Er setzt nach den Ereignissen des aktuellen Films an und konzentriert sich besonders auf Ralph Fiennes' Figur Dr. Kelson und Jack O'Connells Jimmy Crystal, während die beiden aufeinandertreffen.

Der Film soll am 14. Januar Premiere feiern, ein neuer Trailer zum Film wurde veröffentlicht, und der Star dieses Einblicks ist ohne Zweifel O'Connell, der nach der Unterhaltung vieler Fans Anfang dieses Jahres als Hauptbösewicht von Sinners offenbar auch diesmal auf einer weiteren erschütternden Schurken-Masterclass zusteuert.

Was die Handlung von 28 Years Later: The Bone Temple betrifft, kann man erwarten: "In einer Fortsetzung der epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder – mit Konsequenzen, die die Welt, wie sie sie kennen, verändern könnten – und Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O'Connell) wird zu einem Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In der Welt des Knochentempels sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung für das Überleben – die Unmenschlichkeit der Überlebenden kann seltsamer und furchteinflößender sein."

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer an, um einen weiteren Vorgeschmack auf den Film zu bekommen, der diesmal von Nia DaCosta inszeniert wird und nicht von Danny Boyle, auch wenn Alex Garland das Drehbuch geschrieben hat, so wie er es für 28 Years Later getan hat.