Der neueste Bericht behauptet, Tom Hardy habe noch nicht aus MobLand gestrichen, Gespräche über eine Rückkehr laufen

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Kürzlich kursierte ein Bericht, der behauptete, Tom Hardy sei aus seiner Rolle in der Paramount+-Dramaserie MobLand entlassen worden, alles basierend auf Behauptungen, der Schauspieler sei routinemäßig zu spät zum Set gekommen und habe sich mit dem Kreativteam über Dialogüberarbeitungen und die allgemeine Drehzahl der Serie gestritten. Damals wurden allerlei Aussagen gemacht, einige verteidigten Hardy und behaupteten, die gemeldeten Vorwürfe seien falsch, während andere einen Verhaltenstrend bemerkten, der bis zu früheren Projekten zurückreicht, an denen Hardy gearbeitet hat. Wie dem auch sei, eines war klar: Hardys Weggang MobLand war nur ein schlechter Schritt für die Popularität der Serie, da viele ihre Meinung äußerten, dass er der Grund war, warum sie sie überhaupt gesehen hatten, was zweifellos dazu führte, dass Paramount sicherstellen wollte, dass Hardy auch in der geplanten dritten Staffel Teil des Teams bleibt.

Zu diesem Punkt hat Variety nun einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass Paramount versucht, die Dinge mit Hardy zu klären, und dass "Tom nicht gefeuert wurde, die Tür für Staffel 3 nicht geschlossen ist und die Dinge kreativ ausgearbeitet werden."

Der Bericht merkt sogar an, dass Executive Producer Guy Ritchie wahrscheinlich Produzent David Glasser dazu drängt, mit Hardy eine Lösung zu finden, da "Guy gerne mit Tom arbeitet." Ein anderer Insider hat erwähnt, dass Hardy zwar "schwierig, aber ein Filmstar" ist.

In einer weiteren interessanten Entwicklung behauptet der Bericht, dass Hardy frustriert über den Autor Jez Butterworth war, weil er die Drehbücher zu spät ablieferte, was es für Hardy schwierig machte, sich auf Szenen vorzubereiten. Ebenso heißt es, dass Butterworth nur mit Glasser sprach und nie ans Set kam, was es Hardy nahezu unmöglich machte, Drehbuchprobleme zu lösen, wobei ein Produktionsmitglied behauptete: "Sehr wenige Leute im Cast oder Team haben etwas mit Jez zu tun. Wir sehen ihn nie."

Wie dem auch sei, es ist sehr klar, dass hinter den Kulissen größere Probleme im Hintergrund von MobLand laufen, aber wie immer reden Geld und Zahlen für sich, und da die Serie zu den größten von Paramount+ gehört, ist es schwer anzunehmen, dass Staffel 3 mit ihrem Hauptstar an der Spitze weitergeht, also bleibt dran, denn es wird weitere Entwicklungen in dieser Saga geben.