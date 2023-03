Der neueste Animationsfilm von DreamWorks, Ruby Gillman, Teenage Kraken, kommt diesen Sommer in die Kinos

DreamWorks Animation ist in letzter Zeit etwas auf dem Vormarsch. Seit es sein Animationsspiel mit The Bad Guys verbessert hat, hat das Unternehmen das wirklich beeindruckende Puss in Boots: The Last Wish fortgesetzt, und was es als nächstes geplant hat, wird dieser Sommer einen Film bringen, der Teenager-Probleme mit angestammten Seeungeheuern kombiniert.

Bekannt als Ruby Gillman, Teenage Kraken, spricht Lana Condor die Titelfigur, die die Komplikationen navigiert, sowohl ein Teenager in der High School als auch ein Nachkomme der königlichen Familie der legendären Seekraken zu sein.

Mit Toni Collette, Annie Murphy, Will Forte, Sam Richardson und Jane Fonda in den Hauptrollen scheint dieser Film eine sehr bunte Animationspalette zu haben, und mit dem 30. Juni 2023 haben wir jetzt auch einen Trailer zum Staunen, den Sie unten finden können.

Wirst du diesen Sommer Ruby Gillman, Teenage Kraken ausprobieren?