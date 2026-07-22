Der neue Xbox-VP für Engineering ist nach nur zwei Monaten im Amt raus.

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Xbox' neuer VP of Engineering, Jared Palmer, ist bereits aus dem Unternehmen ausgestiegen. Während Xbox seine jüngste Entlassungswelle fortsetzt, bei der Tausende von Mitarbeitern aus dem Unternehmen entlassen werden, weil die neue CEO Asha Sharma den Reset-Knopf drückt, wirkt Palmers Ausstieg wie ein kleiner Ausreißer. Er war nicht nur kaum mehr als zwei Monate im Unternehmen, sondern seine Zeit bei Xbox endet, da er in eine neue Position wechselt.

In Palmers sozialen Medien (wie von GamesRadar erfasst) kündigte er an, zu Cognition zu wechseln, einem Unternehmen, das sich als Heimat des ersten autonomen Softwareentwicklers bezeichnet. Es handelt sich um ein KI-orientiertes Unternehmen, das sich mit den "schwierigsten Problemen" auseinandersetzen, die die Technologie mit sich bringt.

Weitere Führungskräfte, darunter David Schloss, Jonathan McKay, Tim Allen und Evan Chaki, gelten als weiterhin Teil von Xbox. Es ist derzeit unklar, wer Palmers Platz einnehmen wird, aber Sharma hat wahrscheinlich bereits einen Kandidaten in Aussicht.