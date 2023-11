Der neue Xbox-Chef scheint etwas zu implizieren, das mit der Xbox 360 zu tun hat

HQ

Da die Game Awards nur noch neun Tage entfernt sind, beschloss die neue Xbox-Chefin Sarah Bond plötzlich, etwas anzuteasern, das mit der Xbox 360 zu tun hat. Sie veröffentlichte einen Beitrag auf X, der nur das Xbox 360-Logo enthielt, ohne einen Kontext zu liefern, und ermutigte so ihre Follower, darüber zu spekulieren, worum es geht.

Da Microsoft kürzlich Activision Blizzard gekauft hat, könnte dies damit zusammenhängen, dass das Abwärtskompatibilitätsprogramm wieder geöffnet wird und klassische Activision-Titel hinzugefügt werden (wahrscheinlich hauptsächlich Call of Duty, aber wir wissen, dass viele Leute die Transformers-Spiele von High Moon Studios sowie ältere Tony Hawk's Pro Skater-Titel, Guitar Hero und mehr vermissen). Es gab auch Gerüchte, dass die Xbox-360-Klassiker Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster erhalten würden.

Einige farbenfrohere Vermutungen sind, dass die Xbox Series X (die Gerüchten zufolge nächstes Jahr einen Mid-Gen-Refresh erhalten soll) einen neuen Look erhält, der an die Xbox 360 erinnert, oder dass eine Mini-Version der Xbox 360 mit einer Auswahl an integrierten Spielen veröffentlicht wird.

Was denkst du - und was hoffst - Sarah Bond mit ihrem Beitrag? Die Antwort werden wir wahrscheinlich bei den The Game Awards erhalten.