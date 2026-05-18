Der neue VW ID. Polo ist ebenfalls in einer GTI-Variante erhältlich

HQ

Der Name GTI ist legendär, und zum ersten Mal überhaupt erscheint er auf einem vollelektrischen Auto. Das ist der Ausweis. Polo GTI. Er leistet 223 PS aus einem einzigen Elektromotor und verfügt über eine 52-kWh-Batterie, was eine angegebene 0-100-Kilometer-Zeit von 6,8 Sekunden und eine Reichweite von bis zu 420 Kilometern gemäß dem WLTP-Standard ermöglicht. Adaptive Dämpfer, ein maßgeschneidertes GTI-Fahrgestell und ein elektronisch gesteuertes Differenzial sind serienmäßig, während das Design die übliche GTI-Gestaltung mit roten Akzenten, kräftigeren Stoßfängern und 19-Zoll-Felgen erhält.

Wie zu erwarten war, waren die Reaktionen online sehr unterschiedlich, insbesondere weil das 1540-Kilogramm-Auto etwa 240 Kilogramm schwerer ist als der GTI, den es ersetzt, und daher im Vergleich langsamer wirkt. Er scheint auch von direkten Konkurrenten wie dem Mini John Cooper Works EV und dem Alpine A290 überholt zu werden.

Allerdings wurde er noch nicht richtig getestet, und vielleicht wird es angesichts der Vorliebe des GTI, alles zu bieten – sowohl Geschwindigkeit, Komfort, Geräumigkeit als auch besondere Fahreigenschaften – eine andere Geschichte.