Ukraines neuer Verteidigungsminister verspricht Reformen und Innovation: "Mehr Roboter bedeuten weniger Verluste"

Das ukrainische Parlament hat Mykhailo Fedorov zum neuen Verteidigungsminister des Landes ernannt und beauftragt den 34-Jährigen, das Militär in einer kritischen Phase des Krieges mit Russland zu reformieren.

Fedorov, ehemals stellvertretender Premierminister und Minister für digitale Transformation, ist bekannt dafür, Hightech-Lösungen auf dem Schlachtfeld voranzutreiben. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Starlink-Terminals, um die Fronteinheiten verbunden zu halten, und half bei der Entwicklung einer "Drohnenlinie", die darauf ausgelegt war, die vorrückenden russischen Streitkräfte zu verlangsamen und zu schädigen.

Vor der Abstimmung sagte Fedorow, die Ukraine könne keinen modernen Krieg mit veralteten Strukturen führen. "Wir brauchen umfassende Veränderungen", sagte er und versprach, die Armee zu reformieren, die Frontinfrastruktur zu stärken, Korruption zu bekämpfen und das Vertrauen innerhalb der Reihen wiederherzustellen.

Seine Ernennung folgt auf einen jüngsten Korruptionsskandal, der die Regierung erschütterte, und ist Teil einer umfassenderen Umstrukturierung durch Präsident Wolodymyr Selenskyj, während russische Truppen weiterhin in der Ostukraine vorrücken.

Fedorov sagte, seine Prioritäten würden die Digitalisierung des Militärs und die Ausweitung des Einsatzes von Drohnen, künstlicher Intelligenz und Robotik umfassen. "Mehr Roboter bedeuten weniger Verluste", sagte er. "Mehr Technologie bedeutet weniger Opfer."