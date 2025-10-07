Der neue Two Strikes DLC ist auch das Crossover mit dem Anime Baki Hanma

HQ

Heute fand die erste Ausgabe von out of Bounds statt, einer neuen digitalen Veranstaltung, die darauf abzielt, Indie-Projekte, die in Spanien entwickelt werden, der Welt vorzustellen und zu fördern. Die Initiative hat heute insgesamt 12 Spiele gezeigt, fünf von ihnen haben einen ersten Blick auf die Welt geworfen, und sechs weitere haben Details über ihren aktuellen Entwicklungsstand bekannt gegeben. Und der zwölfte? Nun, in diesem Fall ging es darum, uns einen ganz besonderen Inhalt eines bereits veröffentlichten Spiels zu zeigen: Es handelt sich um den neuen DLC für Two Strikes, einen Titel, der von Retro Reactor entwickelt wurde und auf der Anime-Serie Baki Hanma basiert.

Dieser Inhalt enthält nicht nur den Kämpfer aus dem beliebten Anime, der auf Crunchyroll und Netflix verfügbar ist, sondern führt auch eine neue Kampfarena namens The Underground Arena sowie einen neuen Titelsong ein, der von der Anime-Serie inspiriert ist.

"Baki Hanma, der stärkste Teenager der Welt, tritt in die brutale Welt von Two Strikes ein. Baki wurde zum Kämpfen geboren und trainiert, um alle Grenzen zu überschreiten, und bringt seine unvergleichlichen Kampfkünste und seinen unerbittlichen Geist auf das Schlachtfeld. Mit vernichtenden Schlägen, blitzschnellen Reflexen und einem Willen, der durch unzählige Schlachten geschmiedet wurde, mischt Baki den Kampf auf wie nie zuvor."

Seht euch unten den Trailer zu Baki Hanmas DlC in Two Strikes an, der jetzt für PC, PS4, Xbox und Nintendo Switch erhältlich ist.