Der neue Transformers Film hat seinen Autor gefunden

Die Autobots werden bald wieder aufbrechen. Obwohl der Animationsfilm Transformers One Paramounts Erwartungen an den Kinokassen nicht ganz erfüllte, hat das Studio keine Pläne, das IP aufzugeben, und hat nun einen neuen Drehbuchautor für einen kommenden Film bestätigt.

Wie TheWrap kürzlich erfahren hat, wird Jason Fuchs, der Autor von It: Welcome to Derry, das Drehbuch für einen neuen Transformers -Film bei Paramount schreiben. Handlungsdetails werden vorerst verborgen, aber mit Michael Bay an Bord als Produzent können wir uns vorstellen, dass irgendwann viele Explosionen im Spiel sein werden.

Dies ist nicht das einzige Transformers Projekt in Arbeit, denn auch ein Nachfolger von Rise of the Beasts wird gemacht, wobei Derek Connolly das Drehbuch dafür schrieb. Dieser unbetitelte Film wird auch der G.I. Joe x Transformers Crossover-Film sein.

Wir wissen nicht, wohin uns Fuchs' Geschichte führen wird, aber es gibt ein wenig Freiheit, wenn er an einem völlig anderen Spin-off arbeitet. Wir werden es erst wissen, wenn Paramount bereit ist, weitere Details zu verraten, aber bis dahin wird Fuchs am Laptop tippen und das Drehbuch für den neuen Film angeben.