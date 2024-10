Der neue Trainer von Manchester United verdient Guardiolas Lob: Nächste Woche könnten sie aufeinandertreffen

HQ

Manchester United hat Anfang dieser Woche seinen Trainer Erik ten Hag entlassen, nachdem der Klub mit 14 Jahren in der Premier League den schlechtesten Saisonstart seit 35 Jahren hingelegt hatte. Trotz seines FA-Cup-Sieges in der letzten Saison hatte Man United in letzter Zeit Probleme und wird es mit einem neuen Managar erneut versuchen.

Obwohl Rúben Amorim aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Sporting Lisboa noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, ist es so gut wie sicher, dass Rúben Amorim der neue Trainer von Manchester United wird. Der Klub zahlte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro, um den jungen Trainer (39 Jahre alt) zu verpflichten, der in dieser Saison in der Primeira Liga in Portugal ungeschlagen ist.

Beide Klubs arbeiten daran, bald eine Einigung zu erzielen. In der Zwischenzeit wird Ruud van Nistelrooy interimistisch tätig sein und bestreitet heute sein erstes Spiel als Trainer für United.

Guardiola lobt Amorim und verteidigt ihn gegen Kritiker, die ihm vorwerfen, er sei zu jung

Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, hat über die so gut wie bestätigte Verpflichtung von Amorim bei seinem Nachbarklub gesprochen und nur Gutes über ihn zu sagen (danke, OneFootball): "Ich kann nur über die Erfahrung sprechen, die ich vor ein oder zwei Jahren zweimal gegen Rubens Team von Sporting Lisboa gemacht habe, und der Eindruck war wirklich, wirklich gut."

Das geschah in der Saison 2021-22, und City fegte mit 0:5 vom Platz. Das andere Spiel endete 0:0. Kurioserweise werden Sporting und City nächste Woche, am 5. November, in Lissabon wieder um die Champions League spielen. Es ist wahrscheinlich, dass Amorim bis nächste Woche immer noch an der Spitze von Sporting stehen wird, es sei denn, sie beschleunigen die Vereinbarung.

Guardiola verteidigte Amorim auch gegen die Kritik an seinem jungen Alter. "Ich habe mit 37 Jahren in Barcelona angefangen, als ich aus der vierten Liga kam, also ist Wissen Wissen."

"Aus diesem Grund konnte Lamine Jamal mit 17 Jahren nicht Fußball spielen, oder? Also muss er bis 24 warten. Und es gibt Leute, die 56 oder 57 Jahre alt sind und nicht in der Lage sind, ein Manager zu sein. Was zählt, ist das Talent, wenn man gut ist. Es spielt keine Rolle, wie alt ich bin, oder?"