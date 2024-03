Der neue Trailer zum Remaster von Paper Mario: The Thousand Year Door zeigt das Intro des Spiels

HQ

So wie es aussieht, hat Nintendo in diesem Jahr kein großes Spiel für unseren Lieblingsklempner anzukündigen, und stattdessen werden wir im Jahr 2024 mit vielen Mario-Remakes und Remasters verwöhnt. Wir hatten bereits Mario vs. Donkey Kong, und jetzt steht als nächstes Paper Mario: The Thousand Year Door auf der Liste.

The Thousand Year Door ist ein Remaster des zweiten Paper Mario-Spiels und erzählt die Geschichte einer einst wohlhabenden Stadt, die seitdem unter der Erde versunken ist und einen großen Schatz in ihren Tiefen begraben hat. Dann kommt Mario herein, um zu sehen, was es mit dieser ganzen Schatzgeschichte auf sich hat, und unsere Geschichte beginnt.

Wir bekommen in diesem kurzen Trailer keinen Blick auf das Gameplay, aber schon bald werden wir das Spiel selbst sehen können. Das Remaster von Paper Mario: The Thousand Year Door erscheint am 23. Mai und hoffentlich bekommen wir bis dahin eine Demo.