Der neue Trailer von Superman erhält ein Smallville-Makeover

Nachdem uns die Fans kürzlich eine Lego-Version des Superman -Trailers gegeben haben, ist eine weitere kreative Version da – diesmal als ikonisches Smallville-Intro. Ein Fan namens Bauan Edits hat seine Magie vollbracht, indem er Filmmaterial aus James Gunns kommendem Film Superman nahm und es mit dem klassischen Smallville-Titelsong "Save Me" von Remy Zero mischte. Das Ergebnis? Ein nostalgischer und frischer Dreh, der Erinnerungen an Clark Kents bescheidene Anfänge weckt.

Einer der herausragenden Momente in der Fan-Bearbeitung ist David Corenswets Verwandlung von Clark Kent in Superman, die mit dem kürzlich veröffentlichten GIF DC gezeigt wird. Diesen ikonischen Moment vor dem Intro im Smallville-Stil zu sehen, ist ein wahrer Genuss für jeden, der mit der Show aufgewachsen ist.

Während die Vorfreude auf Superman mit Corenswet, Rachel Brosnahan und Nicholas Hoult in den Hauptrollen steigt, soll der Film im Juli 2025 in die Kinos kommen und damit offiziell eine neue Ära für DC einläuten. Bis dahin sind diese Fan-Tribute eine unterhaltsame Möglichkeit, die Spannung am Leben zu erhalten.

