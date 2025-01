Der neue Studiochef von Insomniac würde gerne über Wolverine sprechen, kann es aber nicht

HQ

Es ist Jahre her, dass wir diesen kurzen Cinematic-Trailer für Marvel's Wolverine gesehen haben, und trotz eines ziemlich großen Leaks, der vor einiger Zeit im Internet aufgetaucht ist, haben wir noch nicht viel über das Spiel gesehen. Praktisch nichts aus offiziellen Quellen.

Leider ändert sich das auch heute nicht, denn es scheint, dass Insomniac uns erst dann etwas zeigen will, wenn es sich bereit anfühlt. "Wir haben Wolverine angekündigt und würden gerne mehr über Wolverine sprechen." Der neue Co-Studiochef von Insomniac, Chad Dezern, sagte gegenüber Variety. "Aber wir müssen wie Logan heute sein und sehr stoisch bleiben, bis es an der Zeit ist, die Krallen auf der Straße auszufahren. So sehr wir auch aufgestaut sind, so sehr wir Aufregung aufgestaut haben, wir müssen daran festhalten. Das ist also alles, was wir heute über unsere bevorstehenden Projekte sagen können."

Im selben Interview sagt Ryan Schneider, dass er gerne sehen möchte, dass einige Insomniac-IPs es in andere Medien schaffen (niemand hat ihm gesagt, dass es bereits einige Spider-Man-Filme gibt). "Ich denke an den Ratchet & Clank-Film von vor einigen Jahren zurück. Und wir haben schon früh damit angefangen. Also sind wir natürlich an solchen Dingen interessiert. Wir lieben Ratchet & Clank besonders", so Schneider.

