Der neue Spider-Man-Anzug von Spider-Man Brand New Day von Tom Holland enthüllt

Spider-Man Brand New Day wird endlich gedreht und Sony Pictures hat uns einen ersten offiziellen Blick auf den neuen Spider-Man-Anzug für Tom Holland gewährt. Einen Tag nach dem ersten Teaser zeigt ein neues Video, wie Tom Holland am Set ankommt, mit der ersten vollständigen Enthüllung des Anzugs, der sich stark von denen unterscheidet, die er in seiner vorherigen Trilogie und dem Avengers-Film trug, und eher dem aus The Amazing Spider-Man 2 oder der Sam Raimi-Trilogie.

Einige Fans könnten jedoch enttäuscht sein, dass er nicht den gleichen Anzug wie in der Schlussszene von Spider-Man No Way Home trägt. Immerhin handelt es sich um einen neuen Regisseur, mit Shan-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton, der das nächste Kapitel in Peter Parkers Geschichte erzählt.

Spider-Man Brand New Day wird derzeit in Glasgow gedreht und hat es so gestaltet, dass es wie New York aussieht, für eine Actionszene, die Berichten zufolge Jon Bernthals The Punisher beinhalten wird. Möglicherweise haben wir in den kommenden Tagen weitere Leaks und Bilder von dem Shooting, also bleiben Sie dran... Der Film kommt am 31. Juli 2026 in die Kinos.