Der neue Schwarze Montag an der japanischen Börse lässt die Aktien der größten Glücksspielunternehmen des Landes abstürzen

Normalerweise würden wir nicht über die Börsenkrise sprechen, zu der die Märkte heute Morgen aufgewacht sind, wenn sie nicht auch die Videospielindustrie betreffen würde. Der Rückgang des Nikkei 225 Index bei der Eröffnung in Tokio heute Morgen führte zu einem allgemeinen Einbruch des Marktes, der auf die Befürchtung einer Rezession in den Vereinigten Staaten und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen war. Und dieser Schwarze Montag wurde auch an die großen Videospielfirmen des Landes weitergegeben.

Die Nintendo-Aktie ist jetzt 15% weniger wert als am letzten Freitag, während die Capcom-Aktie um 16% gefallen ist. Diese sind am stärksten betroffen, aber viele andere leiden unter den Marktturbulenzen. Sega ist um rund 13 % gefallen, Konami um 8 % und Sony um 6 %. Koei Tecmo ist ebenfalls um 6 % gefallen und Square Enix um 5 %.

Basierend auf aktualisierten Daten aus den anderen Märkten scheint es, dass der Rückgang zwar weit verbreitet ist, aber in Japan viel stärker war. Wir werden abwarten müssen, ob sich die Märkte erholen oder nicht und wie sich die Situation auf die Kalender der Unternehmen und die kurz- und mittelfristige Zukunft auswirken wird.