Der neue Saber-Manager hat laut Studio nicht versehentlich Warhammer 40,000: Space Marine III und John Wicks Veröffentlichungsfenster verraten

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Letzte Woche bekamen Star Wars: Knights of the Old Republic-Fans einen Hoffnungsschimmer für ihr heiß erwartetes Remake, als der neue Saber-Chief Business Officer Steve Allison ankündigte, dass das Spiel 2028 erscheinen könnte, wenn alles nach Plan läuft. In derselben Antwort an einen Fan kommentierte Allison außerdem, dass Warhammer 40,000: Space Marine III und das John Wick-Spiel offenbar ebenfalls für eine Veröffentlichung 2028 geplant seien.

Saber Interactive hat jedoch inzwischen klargestellt, dass wir Allisons Kommentare nicht zu ernst nehmen sollten. In einer Antwort auf Allisons Kommentare sagte Saber gegenüber IGN: "Steve antwortete auf einen Spieler, der hauptsächlich nach Plänen für Mikrotransaktionen in zukünftigen Titeln fragte, und er sprach allgemein – nicht offiziell – über das zukünftige Saber-Spielangebot, worauf er sich unglaublich freut. Wir haben keine Veröffentlichungstermine oder bestätigte Veröffentlichungsfenster für Sabers kommende Titel angekündigt. Bitte bleiben Sie dran für weitere Informationen zu all unseren Spielen, wie Turok: Origins und Hellraiser: Revival, die am 8. Oktober erscheinen!"

Das bedeutet, dass wir Allisons Wort über die Veröffentlichungsfenster vorerst nicht als Evangelium nehmen sollten, aber gleichzeitig würde es uns nicht überraschen, weder den neuen Space Marine noch John Wick im Veröffentlichungskalender 2028 zu sehen. Warhammer 40.000: Space Marine II wird zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt sein, was bedeutet, dass eine Fortsetzung für viele Fans willkommen wäre, und da das John-Wick-Spiel erst dieses Jahr vorgestellt wurde, gibt uns ein Veröffentlichungsfenster 2028 reichlich Zeit für richtige Trailer und etwas Gameplay, während Saber gleichzeitig viel Zeit mit dem Spiel verbringt. Für den Moment möchte Saber, dass wir uns auf das konzentrieren, was gleich um die Ecke kommt, nämlich die neuen Turok- und Hellraiser-Spiele.