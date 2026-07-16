Der neue Saber-Manager bringt KOTOR Remake "hoffentlich" in die Veröffentlichungsreihe des Unternehmens für 2028

HQ

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake könnte in den nächsten Jahren erscheinen, da der neue Chief Business Officer von Saber Interactive bestätigt hat, dass es eine Chance hat, Teil des Release-Line-ups des Studios 2028 zu werden. Dies geschieht Jahre nachdem das Remake erstmals angekündigt wurde und dann nach einer angeblich schlecht aufgenommenen Präsentation an Lucasfilm von Aspyr an Saber übergeben wurde.

Wie von Wccftech mitgenommen, antwortete der neue Saber-Manager Steve Allison einem Fan, der nach Mikrotransationen im bereits bestätigten Warhammer 40,000: Space Marine III fragte.

"Mein Job ist es nicht, mit solchen Taktiken Geld aus Sabers Produkten zu pressen. Wir bereiten weitere Veröffentlichungen vor, und ich bin hier, um die Gruppe für die Line-up für 2028 vorzubereiten (wie damals, als ich 2010 zu Telltale kam; außerdem gibt es kein Mikrotransaktionsunternehmen). Dazu gehören Space Marine, Wick, hoffentlich ein KOTOR-Remake und ein paar noch nicht angekündigte Titel. Als Unternehmen hat Saber nie Mikrotransaktionen verfolgt; so machen wir unsere Produkte nicht", sagte Allison.

Das gibt KOTOR-Fans zwar Hoffnung, dass ihr Remake nicht so weit entfernt ist, wie sie vielleicht befürchtet hatten, aber es bestätigt auch die Startfenster für das Warhammer 40.000: Space Marine-Dreiquel und das John-Wick-Spiel von Saber. Es scheint, dass der Entwickler auch bei diesen Daten viel zuversichtlicher ist. Wie dem auch sei, obwohl zwei Jahre für ein Spiel, das 2021 veröffentlicht wurde, immer noch lang erscheinen mögen, wenn man bedenkt, dass wir uns fragen, ob das KOTOR-Remake alle zwei Wochen abgesetzt wird, bietet dies zumindest einen Hoffnungsschimmer, auch wenn man diese Information mit Vorsicht genießen sollte.