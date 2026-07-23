Der neue Resident Evil Trailer ist vollgepackt mit Body-Horror- und Videospiel-Anspielungen

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Wenn man bedenkt, dass Regisseur Zach Cregger uns sowohl Barbarian als auch Weapons als seine letzten beiden Filme gegeben hat, gibt es durchaus berechtigten Grund, sich auf sein nächstes Projekt zu freuen – nicht zuletzt, weil es sich um die neueste Adaption von Capcoms Resident Evil Videospielreihe handelt. Im Gegensatz zu früheren Adaptionen wird dieser kommende Horrorfilm nicht viel auf die etablierte Lore zurückgreifen wollen, indem er ikonische Charaktere und Orte einbindet, aber er wird dennoch den Gaming-Wurzeln der Serie Tribut zollen, wie im neuesten Trailer deutlich wird.

Der neue Blick auf den Film ist vollgepackt mit Body Horror, verdrehten Kreaturen, Blut und Gewalt sowie all den anderen Merkmalen der Resident Evil -Reihe. Aber es zeigt auch, wie der Protagonist Bryan (gespielt von Austin Abrams) verzweifelt in Schubladen nach Schrotpatronen sucht und sogar einen Schrank öffnet, um eine Schreibmaschine in der Mitte eines Schreibtischs zu finden – zwei Elemente Resident Evil, die Fans sehr vertraut sein werden, letztere im Hinblick auf 'sichere Räume'.

Was die Prämisse von Creggers Film Resident Evil betrifft, so wurde eine offizielle Zusammenfassung veröffentlicht, die erklärt: "In einer völlig neuen Geschichte folgt Resident Evil Bryan, einem medizinischen Kurier, der sich unwissentlich in einem actiongeladenen, ununterbrochenen Überlebenskampf wiederfindet, während eine schicksalhafte, schreckliche Nacht um ihn herum im Chaos zusammenbricht."

Resident Evil wurde gemeinsam von Cregger und Shay Hatten geschrieben, und zum Cast gehören außerdem Zach Cherry, Kali Reis und Paul Walter Hauser. Mit dem Premierentermin auf den 18. September festgelegt (auch in IMAX!) können Sie unten den neuesten Trailer zum Film ansehen.