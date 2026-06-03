Der neue Präsident der Salomonen wird sein Sicherheitsabkommen mit China überprüfen und arbeitet auf einen Vertrag mit Australien zu

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Die Salomonen sind eine unabhängige Nation mit einem Archipel von über tausend Inseln, die sich über mehr als 1.600 km erstrecken, und haben kürzlich einen Regierungswechsel erlebt, wobei Matthew Wale nun Premierminister ist. Der Premierminister ist ins australische Parlament in Canberra gereist, um einen umfassenden strategischen Vertrag mit dem Land zu formalisieren und gleichzeitig eine Überprüfung des aktuellen Sicherheitsabkommens mit der Volksrepublik China anzukündigen.

Früher hatten die Salomonen freundschaftliche Beziehungen zu China aufrechterhalten, doch mit dem Aufstieg von Premierminister Wale, einem Kritiker der Regierung Peking, möchte er nun das Sicherheitsabkommen überprüfen, das 2022 von seinem Vorgänger mit dem asiatischen Riesen unterzeichnet wurde – ein Schritt, der diplomatische Annäherungsversuche von Australien und den Vereinigten Staaten an das Land veranlasst hat.

"Die Salomonen sind Freunde Australiens; sie waren es immer und werden es immer sein", sagte Whale auf einer Pressekonferenz zusammen mit seinem australischen Amtskollegen Anthony Albanese, wie von Reuters berichtet. "Wir erkennen an, dass es in den letzten Jahren Probleme gab. Wir haben einen Neuanfang gesucht."

Dieses strategische Abkommen bedeutet jedoch nicht, dass die Salomonen die Beziehungen zu China abbrechen werden, denn seit 2022 hat sich Whales Position, obwohl sie nicht völlig zugunsten Chinas geworden ist, sich deutlich abgeschwächt.