Der neue Patch von Killer Instinct enthält Ranglisten-Crossplay, neue Level-Obergrenze und mehr

Killer Instinct mag vor mehr als einem Jahrzehnt veröffentlicht worden sein, aber es hat immer noch eine gesunde Spielerbasis, so dass die Entwickler von Iron Galaxy es lieben. Der neue Patch 3.11.15 wurde enthüllt und bringt einige saftige Änderungen für beständige Spieler mit sich.

Ranglisten-Crossplay, das schon seit einiger Zeit in Arbeit ist, wird zu einem dauerhaften Feature. Außerdem werden Spieler, die das Level-Cap schon vor langer Zeit erreicht haben, eine neue Ausrede zum Grinden haben, da das Cap von 50 auf 65 angehoben wurde.

Wenn du diese neue Stufenobergrenze erreichst, schaltest du neue Stufen und Farbvariationen für deine Charaktere frei. Seht euch hier alle Goodies in Patch 3.11.15 an und lasst uns wissen, worauf ihr euch am meisten freut.