Der neue offizielle Dungeons & Dragons -Regelsatz kann verwendet werden, um kostenlos eigenes Material zu erstellen

Es scheint, dass der Aufstieg der Tabletop-Rollenspiele keine vorübergehende Sache ist. Eine Unterhaltung aus dem letzten Jahrhundert, die in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen hat und bei der sich viele Gamer angeschlossen haben. Die Veröffentlichung und der Erfolg von Baldur's Gate 3 hatten sicherlich etwas mit diesen neuen Spielern zu tun, die sich mit einem Meisterwerk und dem Wunsch nach mehr wiederfanden. Für all die Gruppen von Freunden, die Dungeons and Dragons spielen wollen, haben die neuen Bücher, die das neue Regelwerk für das Spiel bilden, im vergangenen Februar ihren dritten und letzten Band veröffentlicht. Seit letztem Jahr hat Wizards of the Coast bekannt gegeben, dass mit der Veröffentlichung ihres neuesten Buches der Kern der Regeln, das System Reference Document, kurz SRD, unter einer Creative-Commons-Lizenz lizenziert wird.

Wie Jody Macgregor auf PC Gamer gepostet hat, war die D&D-Lizenz der 5. Auflage unter den Bedingungen der Open Gaming License (OGL) erhältlich, konnte aber geändert werden. Mit dieser Erlaubnis, das Basis-Gameplay des Spiels von Drittentwicklern zu verwenden, erschienen viele Nischenveröffentlichungen für Hardcore-Fans des beliebten Titels. Die Veröffentlichung der SRD-Version 5.2 unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) bedeutet, dass sie nicht widerrufen werden kann, ebenso wie die Leichtigkeit, einen einzigen Satz in das Zitat aufzunehmen.

Diese Version 5.2 erweitert den Inhalt des Vorgängers mit mehreren neuen Fähigkeiten, den Waffenmeisterschaften 2024, 20 weiteren Zaubersprüchen, 15 weiteren magischen Gegenständen, neuen Regeln für das Spielen als Goliath oder Ork und vielen zusätzlichen Monstern. Zu den Abwesenheiten in der neuen SRD gehören unter anderem Regeln für markenrechtlich geschützte Monster wie die Illyziden und Betrachter, die Magieschmied-Klasse, Regeln für Bastionen und das Spielen als Aasimar (himmlisches Erbe), die ihr in den Wizards of the Coast FAQ nachlesen könnt.

Das vollständige Dokument besteht aus einer 361-seitigen PDF-Datei, so dass es viel zu durchschneiden gibt, wenn Sie daran interessiert sind, Ihre eigenen Abenteuer zu gestalten.

Bist du aufgeregt, deine eigene Story mit den neuesten D&D-Regeln erschaffen zu können, nachdem du diese Nachricht gehört hast?