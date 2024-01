Der neue Nachttisch von Zens ist perfekt für MagSafe-Benutzer

HQ

Der neue Nachttisch von Zens ist das neueste in der langen Reihe des Unternehmens an hochwertigem Zubehör für Unterhaltungselektronik. Der Nachttisch wurde für den Benutzer entwickelt, der bereit ist, ins Bett zu gehen, aber nur ein bisschen mehr Bildschirmzeit möchte, und ist ein magnetischer Ladeständer, der umgedreht werden kann, damit Sie Ihr Telefon sehen können, ohne es festhalten zu müssen.

Dies scheint besonders für Fans von Apples MagSafe-Funktion geeignet zu sein, mit der Sie nur die wesentlichen Informationen von Ihrem Gerät aus sehen können, die Sie sehen möchten. Was das Aussehen des Nachttischs betrifft, so hat er einen schlanken, schwarzen Look und eine künstlich beschwerte Haptik.

