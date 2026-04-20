Der neue Mercedes MBUX Hyperscreen ist verrückt

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Mercedes dehnt bereits die Grenzen für die Größe von Bildschirmen im Auto aus, aber es kommt eine Version des MBUX Hyperscreen, die ehrlich gesagt beeindruckend ist.

Wie Top Gear es ausdrückt: "Es gibt uns schon eckige Augen", und man kann verstehen, warum. Der Bildschirm ist auf den unten gezeigten Konzeptbildern fast von Säule zu Säule, was bedeutet, dass er sich über das gesamte vordere Armaturenbrett erstreckt.

Diese riesigen Bildschirme sind nichts Neues, und Mercedes hat sie schon seit einiger Zeit vorangetrieben, auch wenn einige Verbraucher weniger Bildschirme und mehr Taktilität verlangen. Aber in der kommenden C-Klasse sehen sie einfach... verrückt aus.

Mercedes sagt außerdem, dass sie die Qualität der Bildschirme verbessert haben und über "innovative Matrix-Backlight-Technologie mit fast zehn Millionen Pixeln und unabhängig einstellbaren Helligkeitszonen" verfügen.

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