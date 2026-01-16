Der neue Mario-Synchronsprecher sagt, er habe "so unglaublichen Respekt für" seinen Vorgänger

HQ

Viele Menschen reagierten bestürzt, als 2023 bekannt wurde, dass Nintendo Charles Martinet als Synchronsprecher für Mario und mehrere andere Bewohner der Mushroom Kingdom ersetzen würde. Nach Marios Schöpfer Shigeru Miyamoto ist es wahrscheinlich Martinet, der den größten Einfluss auf die Entwicklung des Mario, den wir kennen und lieben, mit seinen Ausbrüchen und klassischen Gesichtsausdrücken geprägt hat.

Eine Person, die großen Respekt für Martinets Beiträge hat, ist Kevin Afghani. Der Name ist vielleicht noch nicht sehr vertraut, aber ab Super Mario Bros. Wonder ist er Martinets Nachfolger und liefert somit Marios Stimme in den Spielen. In einem Interview mit USA Today spricht er darüber, wie er die Beiträge seines Vorgängers sieht:

"Hör mal, Charles, soweit es mich betrifft, IST Mario. Er hat etwas geschaffen, das so unglaublich ikonisch ist. Und er tat es so meisterhaft. Wenn ich nicht nervös wäre, bin ich der falsche Typ.

"Ich bin der zweite Typ, der Mario macht. Charles ist DER Typ. Es gibt einen unglaublichen Respekt vor Charles. Er ist großartig."

Und das ist etwas, dem wahrscheinlich die meisten von uns zustimmen können. Heutzutage tritt Charles Martinet häufig auf verschiedenen Messen und ähnlichen Veranstaltungen auf, sodass es für diejenigen, die Marios Originalstimme hören möchten, weiterhin eine Möglichkeit dazu gibt.