Der neue Lego-Batman-Synchronsprecher sagt: "Es ist sehr gruselig", in Legacy of the Dark Knight mitzuspielen.

HQ

Lange Zeit waren die Leute ein wenig müde von Traveller's Tales Lego-Spielen, die sich oft wie Kopien voneinander anfühlten und viel zu oft veröffentlicht wurden (zwei pro Jahr waren nicht ungewöhnlich, manchmal sogar drei). Aber nach der Veröffentlichung von The Lego Movie 2 Videogame im Jahr 2019 hat sich das Tempo deutlich verlangsamt, und seitdem hat das Studio tatsächlich nur noch ein Lego-Spiel veröffentlicht, nämlich Lego Star Wars: The Skywalker Saga aus dem Jahr 2022.

Dieses Jahr ist es jedoch wieder Zeit mit Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, das offenbar das aufwendigste Lego-Spiel aller Zeiten wird. Diesmal wird Batman selbst von Shai Matheson gespielt, der zuvor in mehreren TV-Serien und als Synchronsprecher in Videospielen wie Until Dawn, Star Wars: Outlaws, Final Fantasy XVI und zuletzt in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aufgetreten ist.

Allerdings wird die Rolle als Batman seine bisher größte und wichtigste Rolle sein, und in einem Interview mit GamesRadar+ spricht er über die Ehre, die Nervosität und verrät, dass er ein großer Fan des ikonischen DC-Helden ist:

"Ich bin mein ganzes Leben lang ein Batman-Fan, also habe ich das Gefühl, dass alles in meinen Adern läuft. Ich habe die Filme wahrscheinlich schon gesehen, seit ich zu jung war. Batman Returns ist mein absoluter Lieblingsfilm, unabhängig von Batman. Michael Keaton war immer mein Lieblings-Batman. Ich glaube, es war die ganze Zeit irgendwie in mir."

Was die Spiele angeht, mag er Kevin Conroy am liebsten, und was das Folgen seiner Schritte betrifft, sagt Matheson:

"Zunächst einmal ist Kevin Conroy in Sachen Stimme der Ansprechpartner, der größte aller Zeiten. Deshalb ist es sehr beängstigend."

Matheson sagt weiter, dass er sich "verängstigt fühlt, sich dieser Liste von Menschen anzuschließen, die ihre Stimme und ihr Schauspieltalent zu diesem Spiel und zu dieser Figur beigetragen haben", aber er schließt mit dem Wort, dass er "unglaublich demütig" von dieser Ehre sei und sich selbst als "einen Wettbewerbssieger, nur weil er beteiligt ist" betrachte.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 29. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Es wird auch 2026 zu Switch 2 kommen, aber ein Termin steht noch nicht fest.