Der neue Koop-Zombie-Shooter verspricht eine Mischung aus Left 4 Dead und CoD-Zombies zu sein

Zombie-Shooter sind vielleicht nicht mehr der letzte Schrei wie in den frühen 2010er Jahren, aber viele von uns, die mit Call of Duty: Zombies aufgewachsen sind und sich darüber streiten, wer die Strahlenpistole bekommt und wer die erste Tür kaufen muss, sollten vielleicht einen Blick auf Hellbreach: Vegas werfen.

Wie in Zack Snyders Army of the Dead haben Zombies Las Vegas übernommen, und es liegt an dir und deinen Freunden, so lange wie möglich zu überleben. Mit Casinos, durch die man schießen kann, vielen verschiedenen Waffen und Gegnertypen, die es zu bekämpfen gilt, könnte Hellbreach: Vegas Fans anderer Zombie-Franchises beeindrucken.

Das Spiel ist gerade in den Early Access eingetreten und auf Steam erhältlich. Halten Sie Ausschau nach weiteren Neuigkeiten zu Hellbreach: Vegas und sehen Sie sich den Trailer unten an: