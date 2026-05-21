Der neue kastenförmige BYD-Siebensitzer lässt sich klar vom Land Rover Defender inspirieren

HQ

Der Land Rover Defender hat eine ziemlich ikonische Form, und es scheint, als wäre BYD sehr... sagen wir mal inspiriert, als sie ihren brandneuen Ti7 SUV entwarfen, der bald in viele europäische Länder reisen wird.

Es wurde auf einer offiziellen Veranstaltung vorgestellt und soll offenbar unter BYDs Submarke Fangchengbao eingeführt werden, wird aber international als BYD verkauft.

Es ist offiziell ein Plug-in-Hybrid-Setup, das einen 1,5-Liter-Turbobenzinmotor mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb kombiniert. Trotz seiner enormen Größe behauptet BYD, dass der Siebensitzer in nur 4,8 Sekunden 100 Kilometer pro Stunde erreichen kann und zudem eine rein elektrische Reichweite von bis zu 79 Meilen bietet.

Oh, und falls das nicht offensichtlich war: Es ist 5,1 Meter lang und fast zwei Meter breit. Er ist tatsächlich länger als der Defender 110.

BYD sagt, der Ti7 richte sich an "größere Familien und Menschen mit einem aktiven Lebensstil."