Der neue Harry Potter Dominic McLaughlin spricht über einen "wahnsinnigen" Brief von Daniel Radcliffe

Kürzlich berichteten wir, dass der ehemalige Frontmann von Harry Potter, Daniel Radcliffe, einen Brief an das junge Talent geschickt hat, das bald die Rolle der TV-Serie von HBO Max übernehmen wird. Dominic McLaughlin wird bald als der "Junge, der überlebte" bekannt sein, da die erste Staffel der Serie in Produktion ist und offenbar in den nächsten zehn Jahren weitere Staffeln folgen, während die junge Besetzung stetig heranwächst.

Zurück zu dem erwähnten Brief, sprach McLaughlin auf der BBC-Sendung Saturday Mash-Up! Live über den Brief, den Radcliffe ihm geschickt hatte, den man hier sehen kann, aufgenommen vom Reddit-Nutzer dbiwarrior.

Im Interview erklärte McLaughlin: "Es war verrückt. Mein Vater hat mich im Zug angetippt und mir einfach diesen Brief gegeben. Ich habe es gelesen und dann bin ich ganz unten angekommen, und es stand: 'Dan R.' Ich wurde verrückt, aber ich musste [ruhig bleiben]. Ich war im Zug."

Mehr zur Harry Potter Show wurde kürzlich bekannt gegeben, dass sie nicht erzählt wird, selbst wenn Voldemort von einer Frau gespielt wird.