Der neue Golf GTI ist ab heute erhältlich

Im vergangenen Sommer zeigte VW den leistungsstärksten Golf GTI, den sie je gebaut haben, die GTI Edition 50, und jetzt gibt der deutsche Autoriese bekannt, dass das Auto auf den Markt gekommen ist. Es kann Ihnen für 50.000 US-Dollar gehören, und für dieses Geld erhalten Sie eine kleine Rakete mit Frontantrieb und 325 PS und 420 Nm Drehmoment. Damit schafft der neue GTI in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"GTI – diese drei Buchstaben prägen Volkswagen seit fast 50 Jahren und sorgen weltweit für Begeisterung und sogar Kultstatus. Seit der Markteinführung des ersten Golf GTI im Jahr 1976 wurden weltweit mehr als 2,5 Millionen GTI verkauft, davon rund 18.600 in Schweden. Diese Erfolgsgeschichte wird nun mit dem Jubiläumsmodell als weiterem Highlight fortgesetzt. Der neue Golf GTI Edition 50 ist der bisher schnellste und leistungsstärkste Serien-GTI. Mit einer Leistung von 325 PS (239 kW) bietet der Golf GTI Edition 50 nun 25 PS (18 kW) mehr Leistung als der Golf GTI Clubsport, der bisher der stärkste Serien-GTI war. Das Jubiläumsmodell liegt insgesamt 15 mm tiefer als ein regulärer Golf. Die Grundkonstruktion des Fahrwerks besteht aus einer MacPherson-Federbein-Vorderachse und einer Vierlenker-Hinterachse. Serienmäßig ist er mit adaptiver Fahrwerksregelung (DCC) und 19-Zoll-Leichtmetallrädern in Queenstown ausgestattet."