Der neue Film "Die Tribute von Panem" wird der bisher längste sein

Suzanne Collins' dystopische Welt wächst sprunghaft mit dem neuen Film The Ballad of Songbirds and Snakes, der mit seinen 165 Minuten Laufzeit der bisher längste der Reihe zu werden verspricht, was höchstwahrscheinlich Fans sowohl der Bücher als auch der Filme zufriedenstellen wird.

Aber diesmal wird es keine Katniss Everdeen geben, stattdessen spielt die Geschichte 64 Jahre vor dem Auftritt der Heldin und dreht sich um die Ereignisse des zehnten Hunger Games. Der Film startet am 17. November und Sie können die vollständige Zusammenfassung unten lesen.

Coriolanus Snow im Alter von 18 Jahren, Jahre bevor er der tyrannische Präsident von Panem werden sollte. Der junge Coriolanus ist gutaussehend und charmant, und obwohl die Familie Snow schwere Zeiten durchgemacht hat, sieht er eine Chance auf eine Wende in seinem Schicksal, als er als Mentor für die zehnten Hungerspiele ausgewählt wird.

Freust du dich auf das neue Hunger Games?

