Der neue Erzähler für Civilization VII wurde enthüllt

Etwas ältere Spieler erinnern sich vielleicht an Leonard Nimoy als Erzähler in Civilization IV. Später wurde er durch William Morgan Sheppard für Civilization V ersetzt, und dann war Sean Bean die Stimme des Erzählers in Civilization VI. Sehen Sie hier ein Muster?

Jetzt hat Firaxis den Erzähler für ihr kommendes Civilization VII enthüllt. Sie ist keine Geringere als Gwendoline Christie, eine sehr große Schauspielerin, die am besten als Brienne von Tarth in Game of Thrones und auch als Captain Phasma in Star Wars bekannt ist. Aus irgendeinem Grund erinnere ich mich persönlich am besten an ihre Rolle als Hauptdarstellerin Larissa Weems in der Netflix-Serie Wednesday.

Die Sprachausgabe ist nicht das Einzige, was in Civilization VII geändert wird. Eine große Änderung unter anderen ist das Alter. Anstatt ein langes Spiel zu haben, ist das Erlebnis in drei verschiedene Zeitalter unterteilt. Mehr dazu könnt ihr in unserer Vorschau auf das Spiel hier lesen.

Civilization VII erscheint am 11. Februar 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X und Nintendo Switch.

Und wie klingt der neue Erzähler? Genau das könnt ihr euch in einem neuen Trailer anhören, den ihr hier in Gamereactor sehen könnt.