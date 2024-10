Der neue Elroq von Skoda startet bei 33.000 Euro

HQ

Skoda hat mit seinem kürzlich vorgestellten neuen Elektrofahrzeug Elroq sehr große Pläne und Ambitionen. Der Autohersteller hat den Startpreis für das Auto bestätigt und bekannt gegeben, dass er das Modell so positioniert hat, dass es als das günstigste Elektrofahrzeug in seinem Segment (Kompakt-SUV) in ganz Europa gilt.

Der Elroq wird von einem Antriebsstrang angetrieben, der bis zu 210 kW leistet und mit einer Ladung eine Reichweite von 560 km ermöglicht. Er bietet 1.580 Liter Stauraum, verfügt über ein 13-Zoll-Infotainment-Panel, einen Innenraum aus nachhaltigen Materialien, eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h, eine maximal 82-kWh-Batterie, die in 28 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden kann, und mehrere Varianten, darunter ein Heckantrieb und ein kleineres Batterie-Duo aus Elroq 50 und Elroq 60. ein Elroq 85 mit Hinterradantrieb und voller Batterie und ein Elroq 85x mit Allradantrieb und voller Batterie.

Skoda hat mitgeteilt, dass die neue Elroq-Reihe ab heute bestellbar ist und in den kommenden Wochen die Verfügbarkeit über Europa hinaus ausgeweitet wird. Das genaue Versand- und Erscheinungsdatum ist unbestätigt, aber wir wissen, dass das billigste Basismodell 33.000 Euro kostet.

