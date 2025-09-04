Der neue Elektro-Sportwagen von BYD ist mit 472 km/h gefahren

HQ

Die Jagd nach dem Weltrekord für das schnellste Serienauto (Höchstgeschwindigkeit) ist in vollem Gange, nachdem er miterlebt hat, wie der kroatische Batteriehersteller Rimac den Rekord von Koenigsegg gebrochen hat, der dann in der folgenden Woche von Koenigsegg zurückerobert wurde. Der chinesische Elektroauto-Riese BYD ist nun ins Spiel gekommen.

Der BYD Yangwang U9 Track Edition schaffte es bei einem videodokumentierten Versuch auf dem Hochgeschwindigkeitsvelodrom ATP Papenburg mit 472 km/h zu fahren und ist damit das schnellste Auto der Welt, aber nicht das schnellste Serienauto der Welt, da es noch nicht in Serie produziert wird. Laut BYD selbst soll er aber in Produktion gehen und dann 2958 elektrische PS beherbergen.

Road & Track: "Die Yangwang U9 Track Edition verwendet die gleiche technische Kernarchitektur der e4 Platform und DiSus-X wie die traditionelle U9, aber mit viel mehr Schub. Das Basismodell U9 verfügte über ein 1287 PS starkes Dual-Motor-Setup, während die Track Edition über ein Quad-Motor-Setup mit 555 kW pro Motor und einer Gesamtleistung von über 2958 PS verfügt. Laut BYD ergibt sich dadurch ein Leistungsgewicht von 1200 PS pro Tonne oder rund 1,9 PS pro Pfund. Die U9 Track Edition-Einheiten ergänzen den aerodynamischen Mix um einen verbesserten, optionalen Frontsplitter aus Kohlefaser. Trotzdem ist in dem Video eine beträchtliche Menge an Auftrieb an der Front zu sehen, was darauf hindeutet, dass einige zusätzliche Änderungen an der aerodynamischen Stabilität angebracht sein könnten."