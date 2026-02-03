Der neue Dumbledore John Lithgow kritisiert J.K. Rowlings "ironische und unerklärliche" trans Standpunkte

HQ

Da J.K. Rowling weiterhin eine Quelle von Kontroversen ist, weil eine Rhetorik, die oft als transfeindlich angesehen wird, werden viele Schauspieler, Darsteller und sogar Spieleentwickler, die Inhalte in der Harry-Potter-Welt machen, kritisiert. Der neue Dumbledore für die Serie Harry Potter TV bei HBO, John Lithgow, bildet da keine Ausnahme, aber der Schauspieler möchte nicht mit Rowlings Ansichten in Verbindung gebracht werden, nur weil er Teil einer Serie ist, die auf ihren Büchern basiert.

"Sie hat diesen erstaunlichen Kanon für junge Menschen geschaffen, der ins Bewusstsein der Gesellschaft gedrängt hat. Es geht um Gut gegen Böse, Freundlichkeit gegen Grausamkeit. Ich finde ihre Ansichten ironisch und unerklärlich", sagte Lithgow zu Variety. "Ich habe sie nie getroffen, sie ist in dieser Produktion eigentlich gar nicht involviert. Aber die Menschen, die es sind, sind bemerkenswert."

"Es macht mich traurig, wenn Leute dagegen sind, dass ich irgendetwas damit zu tun habe. Aber im Potter-Kanon sieht man keine Spur von transphober Sensibilität. Sie hat diese Vermittlung von Freundlichkeit und Akzeptanz geschrieben. Und Dumbledore ist eine wunderschöne Rolle", fuhr er fort. "Es war eine schwere Entscheidung. Es hat mich unwohl und unglücklich gemacht, dass die Leute darauf bestanden haben, dass ich den Job kündige. Ich habe mich entschieden, das nicht zu tun... Ich bin vollkommen bereit für Meinungskollisionen. Ich verstehe es."

Es scheint, dass Lithgow – inzwischen 80 Jahre alt – im Ende seiner Karriere einen Eindruck bei einem jüngeren Publikum hinterlassen möchte. Er wird 88 sein, wenn die Show endet, was eine große Verpflichtung ist und offenbar viel darüber nachgedacht hat.