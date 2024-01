Der neue Controller von AI Shark zeigt dir, wie du besser spielen kannst

HQ

Wenn Sie alt genug sind, werden Sie sich an GameShark von damals erinnern. Während diese Firma geschlossen wurde, ist ihr CEO mit einem neuen Zubehör zurück, das dir helfen wird, dein Spiel zu verbessern und deinen Spielstil anzupassen.

Bleibt nur noch die Frage, wie der neu angekündigte AI Shark das machen wird. Auf der Website des Controllers wird viel über maschinelles Lernen und die Möglichkeit gesprochen, Tasten im Handumdrehen zu ändern, den DPI-Wert anzupassen und Tipps basierend auf dem Gameplay zu geben. In Anbetracht der alten Bekanntheit von GameShark, Leute in Spielen betrügen zu lassen, sind wir sicher, dass es ein wenig Zögern geben wird, wenn die Leute diesen Controller in die Hand nehmen wollen. Oder vielleicht wird es das nicht geben, und schmutzige Betrüger werden sich sofort darauf stürzen, in der Hoffnung, dass dies das neue Geheimnis ist, um gut zu werden, ohne tatsächlich Fähigkeiten zu haben.

Wie auch immer, die Website ist derzeit mit einigen mit Photoshop bearbeiteten Produkten gelistet, auf die gerade das AI Shark-Logo geklatscht wurde. Es wird interessant sein zu sehen, wohin diese Accessoires gehen, oder ob sie überhaupt das Licht der Welt erblicken.

Würdest du ein AI Shark-Zubehör verwenden?