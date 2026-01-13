Der neue Besitzer von GOG will nicht mit Steam konkurrieren oder sich auf AAA-Spiele konzentrieren

HQ

Kürzlich haben wir gesehen, wie eine der großen PC-Spieleplattformen neue Eigentümer bekommen hat. Der ehemalige CD Projekt Red Studioleiter Michał Kiciński kaufte GOG.com aus seinem alten Studio für 25,3 Millionen Dollar. Obwohl er in naher Zukunft große Fortschritte mit der Plattform machen will, plant Kiciński nicht, viel von dem wegzunehmen, was GOG großartig macht.

In einem kürzlichen Gespräch mit Gamesindustry.biz erklärte er, dass er zwar möchte, dass GOG Steam in einigen Bereichen angehen kann, die gute alte Spieleplattform aber nicht tief in die Gewässer von AAA-Titeln eintauchen wird. "Es ist nicht der GOG-Weg," sagte Kiciński. Stattdessen möchte er, dass GOG noch mehr auf das setzt, was es bereits zu einem wertvollen Asset für Gamer macht.

"GOG hat seine eigenen Stärken und sollte sich wirklich darauf konzentrieren, diese zu erhalten und sogar zu stärken. Es gibt keinen Grund, wie die anderen zu sein. GOG hat seine eigene Identität und seine eigene Einzigartigkeit, die von Spielern sehr geschätzt wird", fügte er hinzu.

Indem er sich auf diese Stärken konzentriert und die meisten der meistverkauften Spiele eines Jahres auf der Plattform bietet, glaubt Kiciński, dass GOG weiterhin herausstechen wird. Er möchte, dass GOG ein gesundes Unternehmen ist, aber er wird Geld nicht über die Erbringung guter Dienstleistungen stellen. "Viele Unternehmen brechen deswegen auseinander, indem sie die Tabellenkalkulationen an erste Stelle setzen", sagte er.