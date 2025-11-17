Der neue Bentley Continental Supersports ist 500 kg leichter als der alte GT

HQ

Obwohl Bentley in der GTWC mit dem Continental GT antrat, war dieser Sportwagen mit 2.390 Kilo immer ein schweres Biest. Die kommende Supersports-Version ist jedoch deutlich leichter, und Bentley verspricht, ohne ins Detail zu gehen oder echte Zahlen zu nennen, ein 500 Kilo leichteres Auto dank ausschließlich Carbonfasermaterialien und Hinterradantrieb. Unter der Haube befindet sich ein Vier-Liter-V8 mit Twin-Turbo, der 666 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment leistet. In diesem Auto gibt es keine Hybride und keinen elektrischen Antrieb. Nichts dergleichen. Es handelt sich daher um ein altmodisches Muscle-Car mit britischem Luxus im Inneren.

"Bereitet euch darauf vor, das volle Potenzial von Bentleys legendärem V8-Motor zu entfalten. Der Bentley Supersports ist zurück. Mit einer reduzierten Zweisitzerkabine und einem markanten Carbonfaser-Bodykit, das sowohl die aerodynamische Leistung als auch die Ästhetik verbessert, ist dieses unglaubliche Coupé auf nur 500 Fahrzeuge beschränkt, von denen jedes nahezu unendliche Möglichkeiten zur Selbstausdrucksmöglichkeit bietet. Reaktionsschnell, roh und unglaublich mitreißend – dieses Auto sieht aus, klingt und fühlt sich an wie nichts anderes auf der Straße. Gebaut für die anspruchsvollsten Automobil-Puristen, wird diese neueste Version des berühmten Supersports von einem verbesserten 4,0-Liter-V8-Verbrennungsmotor mit zwei Turbomotoren angetrieben, der für dieses Auto neu konstruiert wurde, um beispiellosen Charakter, Reaktionsfähigkeit und rundum Spannung zu bieten. Er liefert eine maximale Leistung von 666 PS und 800 Nm Drehmoment – aber die Zahlen sind bei weitem nicht die ganze Geschichte."

