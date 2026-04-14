Der neue Bentley Bentayga im Jahr 2028 ist doch kein Elektrofahrzeug

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Wie bereits erwähnt, legt Bentley seine EV-Pläne auf Pause, und der nächste Bentayga ist der Beweis dafür.

Statt vollständig elektrisch zu fahren, wird die nächste Bentayga-Generation – die 2028 erwartet wird – als Hochleistungs-Plug-in-Hybrid erscheinen, was laut Auto Car eine umfassendere Strategieänderung der Marke anleitet.

Das Umdenken bedeutet, dass Bentley seinen bisherigen Plan, bis 2030 fünf Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, faktisch aufgegeben hat und stattdessen auf Hybride, sogenannte PHEVs, als flexiblere Lösung auf den globalen Märkten setzt.

Das bedeutet nicht, dass Elektroautos komplett ausgeschlossen sind. Bentleys erstes Elektromodell kommt noch bald, aber danach wird der Ausbau deutlich verlangsamt und weitere Elektrofahrzeuge nun über 2030 hinaus verschoben werden.

Bentley hat sich zu dieser Entscheidung nicht öffentlich geäußert.